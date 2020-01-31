При расстройстве аутистического спектра помог мочегонный препарат

При расстройстве аутистического спектра помог мочегонный препарат

31.01.2020, 18:30, Новости дня

Ученые заявили, что ими был зафиксирован действенный эффект от мочегонного препарата при расстройстве аутистического спектра у детей от трех до шести лет.

На сегодняшний день причины развития расстройств аутистического спектра до конца не определены специалистами. Ранее проведенные исследования показали, что дело может быть в нарушениях в работе нейромедиаторов. Полученные данные, впрочем, не поспособствовали разработке уникальных лекарственных средств, способных максимально облегчить симптомы расстройства или полностью излечить от него. Эксперты из Шанхайского института педиатрии совместно с коллегами из Китая и Великобритании в рамках масштабного исследования обнаружили, что распространенное мочегонное средство облегчило симптомы заболевания у детей от трех до шести лет.

Специалисты отметили, что ими была зафиксирована достоверная связь между нормализацией количества нейромедиаторов и клиническими улучшениями у пациентов.



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