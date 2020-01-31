Microsoft впервые в истории разрешит удалить Paint и WordPad

В следующем обновлении операционной системы Windows 10 программы Paint и WordPad станут необязательными. Об этом 29 января сообщило издание Windows Latest, ознакомившееся с бета-версией обновления.

По информации журналистов, Microsoft впервые в истории операционных систем Windows разрешит удалять эти программы. Соответствующая опция появится в обновлении Windows 10 20H1, которое также известно как обновление 2004. При этом редакторы, как и ранее, будут доступны в ОС при установке. Ожидается, что обновление 2004 будет доступно для загрузки в апреле или мае.

Пользователи получат право отключить оба приложения и стереть их следы с операционной системы. Отмечается, что для этого нужно будет удалить файлы программ и совершить перезагрузку компьютера. Издание уточняет, что размер Microsoft Paint составляет примерно семь мегабайт, файлы текстового редактора WordPad занимают порядка шести мегабайт дискового хранилища.

Paint является одной из старейших программ Microsoft, первая версия графического редактора появилась в ОС Windows 1.0 в 1985 году. WordPad — упрощенный текстовый редактор, который входит в комплект операционной системы Microsoft, начиная с Windows 95.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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