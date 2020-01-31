МВД предложило отказаться от уголовного наказания медработников за утрату наркотиков

МВД предложило отказаться от уголовного наказания медработников за утрату наркотиков

31.01.2020, 18:19, Новости дня

МВД РФ предложило не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Ведомство уже начало работать над соответствующим законопроектом.

В ведомстве уточнили, что в статью 228.2 УК РФ предагается внести изменения, касающиеся «освобождения от уголовной ответственности лиц, в том числе работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотиков, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», передает РИА «Новости».

В МВД предложили «исключить избыточное уголовное преследование» медработников, если речь идет о «деяниях, не обладающих высокой степенью общественной опасности».

Ранее заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил газете ВЗГЛЯД, что сейчас за утерю наркотиков применяются «драконовские меры», поэтому осуждая медиков, следует соблюдать адекватность.



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