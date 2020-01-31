В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы

В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы

31.01.2020, 18:18, Разное

Наркоторговцам из Москвы заказали поджечь автомобиль доставщика пиццы. Криминальная история произошла в Южном Тушино.

По данным телеграм-канала Mash, главной целью вечера стал поджог пиццерийного авто. Уничтожить иномарку заказали в так называемом «Даркнете». Парочка исполнила просьбу анонима, попыталась сбежать и оказалась в руках полицейских. При задержании у злоумышленников нашли десять пакетиков с наркотическим веществом. Как оказалось, поджог – лишь небольшая «подработка». Обычно ребята занимаются тем, что размещают закладки. 



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