В Москве влюбленная пара сожгла автомобиль доставщика пиццы

Наркоторговцам из Москвы заказали поджечь автомобиль доставщика пиццы. Криминальная история произошла в Южном Тушино.

По данным телеграм-канала Mash, главной целью вечера стал поджог пиццерийного авто. Уничтожить иномарку заказали в так называемом «Даркнете». Парочка исполнила просьбу анонима, попыталась сбежать и оказалась в руках полицейских. При задержании у злоумышленников нашли десять пакетиков с наркотическим веществом. Как оказалось, поджог – лишь небольшая «подработка». Обычно ребята занимаются тем, что размещают закладки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Проведенный социологами «Левада-центр» опрос представляет из себя манипуляцию, призванную дискредитировать идею изменений в Конституцию. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал исследование «Левады», согласно которому половина россиян якобы полагает, что Конституцию меняют в интересах действующего президента. «Вопросы «Левады» задавались таким образом, что респонденты, отвечая на них, даже не понимали, что их […]