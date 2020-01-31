Международная легкоатлетическая организация рекомендовала запретить россиянам выступать даже в нейтральном статусе

Международная федерация по вопросам целостности легкоатлетического спорта (AIU) рекомендовала Всемирному совету по легкой атлетике приостановить разрешения российским спортсменам выступать под нейтральным статусом. Заявление AIU было опубликовано 29 января.
В международной организации объяснили это тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) «неудовлетворительно» объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были предположительно сфальсифицированы. На объяснения у ВФЛА было время с ноября 2019 года, но несколько ответов не удовлетворили международную организацию.
31 января комиссия Минспорта РФ в связи с этим лишила ВФЛА государственной аккредитации.
«Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года. Действие государственной аккредитации ВФЛА приостановлено, …в частности, ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещенного сотрудничества», – объяснили в российской федерации.
В сообщении отмечается, что «новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с Международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации».
Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в сентябре-октябре 2019 года в Дохе, российские спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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