Мнение: Достучаться до террористов

Сомневаюсь, что грязных преступников, возомнивших себя королями мира, можно призвать к человечности с помощью обращения, тем не менее, если гуманный способ убеждения существует, его тоже нужно использовать, особенно, если от него зависит жизнь нескольких человек.

30 января Фонд защиты национальных ценностей разместил на своем сайте открытое письмо к главе боевиков ПНС Ливии — Файезу Сарраджу с требованием выполнить решение Берлинской конференции, ратующей за соблюдение прав человека, и освободить незаконно удерживаемых в Триполи россиян – социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, что уже несколько месяцев запреты этим террористом в своей тюрьме.

Без объяснения каких-либо причин.



На следующий день письмо было опубликовано в издании The Washington Post. Это значит, что американцы поддержали официальное обращение, тем самым распространив информацию дальше.

19 января на конференеции Саррадж взял на себя обязательства и обещал выполнять требовыания, выставленные мировым сообществом, но до сих пор продолжает насильно удерживать граждан России.

«Мы призываем следить за декретами ливийских властей, чтобы отслеживать положение всех задержанных и заключенных тюрем, находящихся под контролем министерства юстиции/уголовной полиции, с целью улучшить работоспособность судебных учреждений и освободить незаконно задержанных».

Автором письма выступил Президент ФЗНЦ Александр Малькевич. Он считает, что таким образом лидер ПНС испугается общественного порицания и освободит пленных.

Пока глава террористов молчит, Малькевич надеется на поддержку других стран, которые, по его мнению, обязательно встанут на защиту незаконно взятых в плен российских социологов, ибо все должны понимать, что на их месте могли бы оказаться граждане любой другой страны.

В противном случае, зарыв голову в песок, они тоже продемонстрируют немое согласие с лидером ливийских террористов.

Социологи оказались в его плену случайно, не предполагая такого поворота событий. Оба прибыли в Ливию еще в январе для проведения обычных социологических исследований, чтобы установить, что на самом деле хочет ливийский народ.

Исследования закончились в мае 2019 года. Они были схвачены боевиками, избиты и отправлены в тюрьму. Истиной причиной плена, конечно, стал страх Сарраджа потерять свою репутацию.

Результаты опроса стали для лидера ПНС ударом, поскольку поддержки от местного населения у него, как и предполагалось, не оказалось вообще. Побоявшись утечки информации, он отдал приказ схватить социологов, чтобы иметь рычаги давления на Россию. Любые попытки освободить их не увенчались успехом. Впрочем, как и вопросы о том, на каких основаниях они были задержаны.

Один раз к мужчинам разрешили прийти адвокату, который зафиксировал их ужасное состояние. Более боевики не проявляли какой-либо гуманной щедрости.

Совет Безопасности ООН уже обращал внимание на тюрьму и на бесчинства боевиков ПНС, в том числе на пытки, казни и торговлю людьми, однако и этого мало.

Теперь важно, чтобы эти проблемы стали очевидными и для всего сообщества, а именно тех стран, которые присутствовали на конференции, что ратует за права человека, но к этой ситуации, почему-то, до сих пор не проявили никакого внимания!

Более того, социологов террористы удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», которую они устроили сами. Этот пункт аналогичным образом противоречит требованиям международного сообщества и тоже должен быть принят к сведению, потому что нельзя игнорировать бесчинства преступников, не имеющих никаких моральных принципов:

«Они обязаны что-то ответить, потому что мы указываем им на обязательства, с которыми они согласились. В Берлинском соглашении четко написано: освободить всех незаконно удерживаемых граждан в тюрьмах Триполи. Если представители ПНС проигнорируют документ, то несостоятельность и преступная сущность режима ПНС».

Источник: Достало

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