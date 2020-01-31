Разбирательство по импичменту Трампа может завершиться в пятницу

Сенатор-республиканец заявил об отсутствии необходимости вызова свидетелей на разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа, так как, по его мнению, обвинения демократов, выдвинутые против главы государства, не только недостаточны для его отстранения от власти, но еще и просто «неприемлемы».

В заявлении сенатора Ламара Александра, выпущенном в четверг, говорится: «Нет необходимости в дополнительных доказательствах того, что уже было доказано, и что не соответствует высокой планке, заданной Конституцией США для правонарушений, достаточных для отстранения от власти… Конституция не наделяет Сенат полномочиями для отстранения президента от власти и для запрета ему участвовать в выборах в этом году за неприемлемые действия».

Для того, чтобы в разбирательстве в Сенате могли принять участие свидетели, 47 демократов и независимых сенаторов должны склонить на свою сторону четверых республиканцев.

Если голосование по поводу вызова свидетелей завершится с результатом 50 на 50 голосов, то Джон Роберт, глава Верховного суда, председательствующий в разбирательстве, примет окончательное решение. Однако в связи с отсутствием прецедентов, никто точно не знает, что именно может произойти в этом случае.

Разбирательство может закончиться уже в пятницу оправданием Трампа по обеим статьям импичмента. Демократы в Палате представителей обвинили президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Вызов свидетелей может затянуть разбирательство на еще одну неделю или больший срок.

Сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинс, Лиза Мурковски и Митт Ромни ранее говорили, что они могут поддержать вызов свидетелей.

Демократы заявляют, что использование иностранного государства для вмешательства в выборы является правонарушением, достаточным для отстранения от власти.

«Вопрос не в том, совершил ли это президент, но в том, должны ли Сенат США или американский народ решить, что сделать в связи с тем, что он совершил… Я верю, что Конституция предусматривает, что народ должен принять решение во время президентских выборов, которые начинаются в понедельник в Айове… Пусть народ решит», — говорится в заявлении Александра.

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