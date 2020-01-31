Эксперты изучили эффект кетогенной диеты

Эксперты изучили эффект кетогенной диеты

31.01.2020, 18:14, Новости дня

Команда американских специалистов провела исследование, направленное на изучение эффекта кетогенной диеты. Оказалось, от столь популярной диеты не стоит ожидать долгосрочного эффекта.

В последнее время диеты являются очень распространенными и популярными среди людей, желающих привести свое тело в форму. Данная диета обеспечивает 99 процентов калорий за счет жиров и лишь 1 процент – за счет углеводов. Сотрудники Йельского и Вашингтонского университетов решили изучить пользу и эффект от кетогенной диеты, чтобы опровергнуть или подтвердить ее впечатляющее действие. Так был проведен эксперимент на лабораторных мышах, в результате которого польза для здоровья от данной диеты действительно была зафиксирована. Тем не менее, спустя неделю этот эффект уже был утерян.

Исследователи отметили, что эффекты от кетогенной диеты напрямую связаны с активностью гамма-дельта Т-клеток, которые ответственны за защиту ткани и снижение уровня воспаления и риска развития диабета.



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