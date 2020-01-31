Созданы новые препараты для борьбы с синдромом Хантера

Стало известно, что эксперты из владимирской фармацевтической компании «Генериум» смогли разработать лекарственные средства, способные бороться с тяжелыми формами орфанных заболеваний, среди которых синдром Хантера и наследственный ангионевротический отек.

Синдром Хантера является редким генетическим заболеванием, при котором в тканях организма накапливаются крупные молекулы сахаров. Данное заболевание вызывает нарушения во многих органах, включая скелет, сердце, дыхательную систему, а нередко при отсутствии необходимой терапии приводит к смерти в подростковом возрасте. На сегодняшний день для борьбы с синдромом Хантера используют препараты на основе крупных молекул, которые возмещают дефицит фермента во всех тканях. Тем не менее, действие существующих препаратов является таким, что смерти избежать удается, однако огромное количество функций не возобновляется все же.

Российские фармацевты представили новые препараты, которые помогут справиться с данным синдромом. В ближайшее время их проверят в рамках эксперимента.

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