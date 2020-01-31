Поданы документы на включение карельских петроглифов в список наследия ЮНЕСКО

Карельские петроглифы могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы об этом в ЮНЕСКО направил российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу института.
Директора Института наследия Владимир Аристархов выразил надежду, что "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" пройдут все процедуры согласования и займут свое достойное место в списке всемирного наследия.
Ранее, сообщают "Вести Карелия", глава региона Артур Парфенчиков обещал, что внесение уникального объекта археологического наследия — карельских петроглифов в список наследия ЮНЕСКО будут рассматривать в начале 2020 года (в предварительный список они внесены еще в 2018 году). Кроме того, он обозначил идею создания нового музея для обеспечения управления и охраны петроглифов.
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ГТРК "Карелия"
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