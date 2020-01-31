Roshen судится с харьковским производителем мороженого за использование марки «Киевский торт»

Кондитерская компания Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко, судится с харьковским предприятием «Хладопром» из-за использования торговой марки «Киевский торт».

4 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил заявление об обеспечительных мерах по иску Roshen и запретил «Хладопрому» до принятия окончательного решения использовать название «Киевский торт» для своей продукции, а также изъять из оборота всю продукцию с таким названием и уничтожить упаковки, на которых используется торговая марка «Киевский торт».

13 января 2020 года «Хладопром» подал в Северный апелляционный хозяйственный суд жалобу на решение Хозсуда Киева с просьбой отменить обеспечительные меры. Суд открыл апелляционное производство и предоставил сторонам 10 дней для обоснования позиций. Рассмотрение жалобы назначено на 11 февраля.

Подготовительное заседание для рассмотрение иска Roshen к «Хладопрому» по сути должно было состояться 21 января. Информации о результатах заседания в Едином реестре судебных решений нет.

Киевский торт выпускался с 1956 года на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (теперь эта фабрика входит в корпорацию Roshen). Корпорация Петра Порошенко использует торговую марку «Киевский торт» на основании свидетельства №70068, действительного до 2025 года.

Скриншот: base.uipv.org

В январе 2019 года «Хладопром» зарегистрировал торговую марку «Хрещатик Київський торт» (свидетельство №252740). В патенте сказано, что это – «торт-мороженое, сделанный по технологии производства мороженого».

Скриншот: base.uipv.org

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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