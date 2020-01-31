Объявлен состав жюри фотоконкурса имени Андрея Стенина

Стал известен состав жюри Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.

В этот раз работы претендентов на победу будут оценивать Жером Сессини (фотограф агентства репортажной фотографии Magnum Photos), Хлоэ Коулман (фоторедактор газеты Washington Post), Димитрий Бек (фотодиректор журнала и галереи Polka), Хариш Тиаги и Сергей Ильиницкий (фотографы агентства EPA), Мутсуко Ота (руководитель концептуального проекта IMA), Давиде Монтелеоне (фотограф издания National Geographic).

"Россия и ее ближайшие соседи всегда были одним из наиболее интересных для меня регионов. Эти страны меня завораживают. Для меня участие в жюри конкурса — это отличная возможность больше узнать о современных российских фотографах", — отметил Димитри Бек, фотодиректор журнала Polka (Франция).

В свою очередь, главный фотограф Европейского пресс-фотоагентства EPA Хариш Тиаги отметил, что конкурс очень важен тем, что дает старт начинающим фотографам.

"Фотография молодых фотожурналистов часто идеалистична и наивна, авторы талантливы, полны энергии и не боятся рисковать ради важного, на их взгляд, кадра. Мне, как члену жюри конкурса, важно разглядеть эту наивность и талант в присланных работах", — поделился своим мнением фотограф Европейского пресс-фотоагентства EPA Сергей Ильницкий.

В 2020 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спoрт", "Мoя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях — "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 29 февраля на сайте конкурса.

Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. За первое, второе и третье место в каждой номинации лауреаты получат 125 тысяч, 100 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.

Источник: Вести

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