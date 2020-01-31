Высокопоставленный полицейский из ГУУР задержан за взятку

Задержан высокопоставленный полицейский из Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В Пресненском суде Москвы зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Евгению Кузину грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в семьдесят раз больше суммы подкупа. Судя по формулировке статьи, речь идет о финансовых средствах, размер которых составляет более миллиона рублей.

По данным суда, по этому делу уже заключен под стражу до 29 марта бывший сотрудник ФСБ, ныне пенсионер Игорь Фролов. Следствие считает его посредником. Фролову грозит до 12 лет лишения свободы.

Евгений Кузин — заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, которые вызвали большой общественный резонанс (например, банда Николая Емельянова). Ему предъявлена часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Написала обзор необычных находок произведений искусства. В число популярных новостей часто попадают сообщения о том, что где-то найден неизвестный шедевр великого мастера; вслед за этим появляются новости о подозрениях в подделке картины или о том, за какие миллионы она была продана на аукционе. Предлагаем изучить список совсем иных находок великих живописцев. Их труднее заподозрить в […]