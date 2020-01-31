Две шахты в Донецкой области под угрозой затопления

28 и 29 января в городе Угледар Донецкой области за долги по электроэнергии обесточены два государственных шахтоуправления – «Южнодонбасское №1» и «Шахта им. М.С. Сургая», там полностью прекращена добыча угля. Об этом 30 января на своей странице Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от «Батьківщини» Михаил Волынец. По его данным, день простоя подобных шахт стоит государству 1 млн грн.

13 февраля на шахте «Южнодонбасская №1» могут прекратить поставки электроэнергии на оборудование водоотвода, это приведет к затоплению и негативным экологическим последствиям, добавил глава профсоюза.

«Из-за долгов по электроэнергии поставщик «ЭК «Укрэнергоуголь» прислал заявку на отключение «Южнодонбасское №1″. Согласно ей уже с 13 февраля шахту ждет полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода. Это означает затопление и полное уничтожение! Последствия для экологии, как я уже неоднократно писал, будут катастрофическими, – отметил Волынец. – Критичны для этих шахт как долги перед поставщиками электроэнергии, так и перед оператором системы распределения. Государство должно немедленно выделить собственным шахтам, горнякам ими же заработанные деньги!».

По его словам, за 2019 год поставщик отправил оператору системы распределения электроэнергии пять заявок на отключение «Южнодонбасского № 1». Причина – системная задолженность, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения. Впервые электроснабжение шахты ограничили 20 декабря, тогда ситуацию удалось временно урегулировать.

Волынец от имени профсоюза призвал министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля обратить внимание на проблему.

«Независимый профсоюз горняков требует немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения предприятия и экоцид в Угледаре!» – заявил он.

Вельми професійний міністре енергетики, пане Олексію Оржелю! Незалежна профспілка гірників вимагає негайно втрутитися в… Posted by Михайло Волинець on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

Такая же проблема сложилась во Львовской области 22–23 декабря. За многолетние долги по электроэнергии были полностью обесточены шесть шахт, на всех шести шахтах началось подтопление. Полное затопление шахт удалось предотвратить после вмешательства Минэнерго.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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