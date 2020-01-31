Задержанным за взятку главе Фонда госимущества объявили подозрения

Детективы Национального бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые предлагали взятку в размере $50 тыс. главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом 31 января проинформировала пресс-служба НАБУ.

По версии правоохранителей, подозреваемые предложили главе ФГИ $5 млн взятки в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Подозреваемых задержали 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.

Детективы НАБУ открыли уголовное производство по ч. 4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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