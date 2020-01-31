Россиянка Горячкина сохранила четвертое место в рейтинге FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала обновленную версию женского рейтинга организации. Лучшая из россиянок Александра Горячкина, имея в активе 2579 очков, осталась на четвертой строчке.
Лидером рейтинга по-прежнему является китаянка Хоу Ифань (2664). Второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2583). В тройке лучших также оказалась Хампи Конеру из Индии (2580).
Еще одна представительница РФ Екатерина Лагно располагается на пятой позиции. На ее счету 2552 балла.
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