Замглавы ГУ уголовного розыска МВД РФ обвинили в крупной взятке

Замглавы главного управления уголовного розыска МВД Евгений Кузин обвиняется в крупной взятке, сообщили в пресс-службе Пресненского суда, рассматривающего вопрос о его аресте.

«Кузин Евгений Викторович, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУ УР МВД России, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой)», – сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников. Позже суд арестовал его.

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