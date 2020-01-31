Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала договор с США на покупку 32 самолетов F-35A за 4,6 млрд долларов. Кроме того, согласно соглашению, польские военные также получат логистический и учебный пакеты.

В состав логистического пакета входит восемь тренажеров, запчасти, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование для наземного обслуживания, а в состав учебного – обучение летчиков и технического персонала, информирует РИА «Новости».

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Отмечается, что первые истребители в рамках контракта будут произведены в 2024 году, а уже в 2026 году ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.

До сих пор на вооружении ВВС Польши находятся истребители МиГ-29 и Су-22 советского производства, именно их и должны заменить F-35.

Ранее сообщалось, что США сделали для Польши скидку на F-35.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Экономисты высказали мнение, что США могут столкнуться с “газовым армагеддоном”. Причиной этому способно послужить снижение спроса на топливо, что наблюдается на фоне перенасыщения глобального рынка, передает Bank of America. Как убеждены эксперты, на территории США производители газа сумели укрепиться еще в начале 2010-х годов, что наблюдалось в связи со сланцевым бумом. Однако теперь у них […]