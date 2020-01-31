Мнения: Юбилей Макдоналдса – это и юбилей национальной трагедии

Зацикленность на себе любимом очень часто вредит. Причем, как людям, так и компаниям. Особенно американским. Хотя, это вообще очень по-американски – считать, что весь мир вращается вокруг тебя.

Зацикленность на себе любимом очень часто вредит. Причем, как людям, так и компаниям. Особенно американским. Хотя, это вообще очень по-американски – считать, что весь мир вращается вокруг тебя.

А у Макдональдса в этом смысле вообще роль особая. Для американца цивилизация начинается только там, где можно купить стандартный бигмак и картошку фри. Все остальные территории – это условная Африка.

Желание российского Макдональдса отметить 30-летие открытия первого в СССР ресторана Макдональдс – это простодушие протестантского миссионера, который уверен в том, что он принес туземцам свет божественного откровения.

Наивные американские миссионеры в этот раз собирались устроить для российских туземцев большой праздник с бесплатной (почти) раздачей еды и воздушных шариков. Компания «Макдональдс Россия» объявила, что 31 января, в день своего юбилея, знаменитый первый ресторан компании на Пушкинской площади будет продавать все по ценам 1990 года. Бигмаки по 3 рубля 75 копеек, а чизбургер – по 3 рубля.

Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Скорее – с точностью до наоборот.

1990-й для штаб-квартиры Макдональдс в Чикого – это просто дата выхода на новый рынок. Для нас – это время распада СССР. В нашей памяти открытие американской закусочной на Пушкинской площади и наша национальная катастрофа слипаются до неразличимости.

Огромная очередь советских граждан в первый Макдональдс стала одним из символов этой катастрофы.

Ее не зря сравнивали с другой самой знаменитой очередью в СССР – в мавзолей Ленина. Оба этих поистине исторических объекта были языческими по своему содержанию.

Поклонении мумии вождя мирового пролетариата было одним из важнейших ритуалов для советской страны в течении 65 лет. Макдональдс стал новым объектом поклонения, капищем для сотен тысяч, миллионов пока еще советских граждан, которые стремились прикоснуться к «настоящей Америке».

Они не кока-колу пили из невиданной формы бумажных стаканов. Они в этот момент словно причащались из Священной Чаши Нового Грааля, отрекаясь от всего, что связывало их с «проклятым совком», исповедуя ценности нового царства всеобщего благоденствия.

Через 2-3 последующих года это наступившее царство многих новообращенных раздавило в лепешку самым буквальным и беспощадным образом. Макдональдс на Пушкинской в 1990-м как гигантский магнит или портал в другое измерение собирал вокруг себя невиданные приметы наступивших перемен.

Там, например, появились первые шайки нищих мальчишек. Они все время крутились вокруг толпы. Кто-то продавал место в очереди особо нетерпеливым, кто-то клянчил деньги на бигмаг. Бог знает, чем они расплачивались тогда за эти сэндвичи со всякими уродами, которых туда тоже тянуло, словно магнитом.

Идея устроить 31 января 2020 года особый праздник для «дарагих рассиян» с раздачей бесплатной американской еды должна была бы родиться в голове изощренного пропагандиста. Более говорящей картинки, чем толпы москвичей и гостей столицы, штурмующих Макдональдс ради бесплатного бигмака на 20-м году правления Путина, не смог бы снять и Голливуд.

Пять лет назад родился сильнейший русофобский мем про «блины на лопате», который, к слову, до сих пор в ходу в украинских пабликах. А тут все было бы стократ жирнее и оскорбительнее. Что остановило менеджмент российского Макдональдс в последний момент – трудно сказать. Но точно – что они были в одном шаге от катастрофы, которая могла поставить под угрозу весь их бизнес в России.

И, кстати, вопрос совершенно не исчерпан. Никто в офисе компании не сделал заявления, что руководство «акцию посчитало неуместной и оскорбительной и потому отменило». Нет, совсем не так.

Никто не собирается называть акцию неуместной. Просто сослались на коронавирус и рекомендации Правительства Москвы воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Что это за рекомендации – загадка. Торговые центры, вроде – открыты. Кинотеатры – работают. Рестораны – тоже полны людей. Никаких примет близкого карантина и даже ограничений в Москве не наблюдается.

Никто публично не задал этот вопрос, пока акция рекламировалась в течении недели. Ни профессиональные патриоты, которые чуют крамолу за версту, ни депутаты, которые с радостью разоблачают иноагентов в любом обличии, ни записные защитники оскорбленного российского народа. Никто. Все молчали…

Почему российское гражданское общество проявляет слепоту и заторможенность реакций в подобных ситуациях – совершенно непонятно. Ведь это именно тот случай, когда не нужно надеяться на чиновников. Наоборот. В этой ситуации подслеповатый чиновник должен получить хорошего пинка от общества.

Поскольку «Макдональдс Россия» делает невинное лицо и убедительно сожалеет о приближающемся к российской столице коронавирусе, вероятно, нам стоит обратиться к Роспотребнадзору с предложением закрыть в Москве все Макдональдсы. Просто с медицинскими целями. Чтобы не усугублять эпидемиологическую обстановку. Тем более, что в Китае 300 ресторанов Макдональдс по этой причине уже закрыты.

Ну, а что? Они же сами сказали, что опасно сейчас есть бигмаки. Окей. Согласны. Опасно.

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