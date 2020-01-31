Фейк программы «Время»: в Украине легальна нацистская символика

Программа «Время», сообщив о строительстве мемориала в честь погибших в Ржевской битве в 1942–1943 годах, «на контрасте», по выражению ведущего Виталия Елисеева, перешла к рассказу о похоронах бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в украинском Ивано-Франковске. По этому поводу в сюжете сказано следующее:

«Хоронят эсэсовца какие-то персонажи в гитлеровской форме. Символика третьего рейха, в том числе СС, вы удивитесь, на Украине, в отличие от советских символов, так и не запрещена. Проект закона внесли в Раду всего неделю назад».

В действительности в Украине в 2015 году принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Закон устанавливает список запрещенных символов:

— символика Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП);

— государственный флаг нацистской Германии 1939–1945 годов;

— государственный герб нацистской Германии 1939–1945 годов;

— наименование Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП);

— изображение, надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП);

— изображения лозунгов Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), цитат лиц, занимающих руководящие должности в Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), высших органах власти и управления нацистской Германии и на оккупированных ею территориях в 1935–1945 годах.

Как сообщает «РБК-Украина», в феврале 2019 года СБУ и Киевская прокуратура возбудили дело о публичной демонстрации нацистской символики (свастики на красном фоне) в одном из киевских торговых центров.

Конкретно символика СС (Schutzstaffeln) в действующем законе не упомянута, но эти формирования были частью структуры НСДАП и, следовательно, их символика тоже может рассматриваться как запрещенная.

Законопроект же, упоминаемый программой «Время», внесен в Верховную Раду 23 января 2020 года членом пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским. Он называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма»; в нем предлагается расширить список запрещенной символики за счет символов СС, СА, Гестапо и СД. В том, что касается СС и СА — структурных подразделений НСДАП, — законопроект, в сущности, лишь уточняет формулировку действующего закона.

На похоронах в Ивано-Франковске, как следует из сюжета, присутствовал флаг 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», набранной из жителей Украины. Символ дивизии — изображение золотого льва и трех корон на голубом фоне — основан на древнем гербе Галицко-Волынского княжества и гербе Галиции в составе Австро-Венгрии. В конце декабря прошлого года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович на пресс-конференции в Киеве заявил по поводу этого символа:

«Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС… Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам».

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