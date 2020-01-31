Brexit. Что изменится после выхода Британии из ЕС

Сегодня Великобритания выходит из Европейского союза. Для обычного российского туриста, направляющегося в Великобританию, в этот день ничего не изменится, но последствия для международных отношений ожидаются знаковые.
Точное время Brexit — 31 января в 23:00 по Гринвичу (в Москве будет 2:00 субботы).
The Insider рассказывает, что изменится в жизнях людей, экономике и политике после того, как Британия перестанет быть частью ЕС.
Предпосылки
В 1973 году Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС) которые стали основой для будущего Европейского союза. Уже тогда, в 70-80-х, выхода из числа членов ЕЭС требовали британские левые. Однако, даже присоединившись в союзу, британцы сохранили за собой некоторые привилегии, а также собственную валюту и визовый режим. Кроме того, отношения с континентом все еще были натянутыми.
1 ноября 1993 года в результате Маастрихтского договора ЕЭС стало Европейским Союзом. Так организация, начинавшаяся как исключительно экономический союз, превратилась в политический союз.
В начале 1990-х годов была образована Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) — партия евроскептиков. В 2004 году на выборах в Европарламент она заняла третье место, в 2009 году — второе и первое место в 2014 году.
К 2010-м годам выход из ЕС стал главной политической целью британской консервативной оппозиции в целом — и националистов, и евроскептиков.
На фоне экономического кризиса 2011 года в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Это сильно повысило популярность Партии независимости в Англии.
Референдум
В 2015 года правительство консерваторов Великобритании, возглавляемое Дэвидом Камероном, внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Британии из ЕС. Вопрос звучал так: «Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза?». В законопроекте говорилось, что референдум должен состояться не позднее 31 декабря 2017 года.
На референдуме 23 июня 2016 года 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из ЕС. Итоги голосования различались в разных частях страны. Жители Шотландии и Северной Ирландии были в основном против выхода, а представители Англии (не считая Лондона) и Уэльса — за.
Brexit
По итогам референдума 2016 года Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Британии в составе ЕС, ушел в отставку, и ему на смену пришла Тереза Мэй. Стало ясно, что обратного пути нет, и 29 марта 2017 года правительство Великобритании запустило процедуру выхода из ЕС. Ожидалось, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.
Однако инициатива встретила мощное сопротивление, внутри парламента возникло жесткое противостояние, и дата выхода из ЕС несколько раз откладывалась. Палата общин проголосовала за законопроект о Brexit лишь с пятого раза.
В результате непрекращающихся разногласий в мае 2019 года Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста премьер-министра. Ее преемник Борис Джонсон также не смог получить никаких значительных уступок со стороны ЕС и был обязан просить руководство ЕС о дальнейшей отсрочке даты выхода.
На парламентских выборах в декабре 2019 года выступающие за Brexit консерваторы получили большинство мест.
19 декабря 2019 года Палата общин большинством голосов приняла во втором чтении Закон о выходе из Евросоюза, который гарантирует, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года.
Как это отразится на жизни британцев внутри Великобритании?
В ночь на 1 февраля стартует переходный период, который продлится до конца 2020 года и позволит пока оставить все как есть.
Однако формальные перемены станут сразу же заметны для чиновников. Из кабинетов в Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете вынесут британские флаги, а британским евродепутатам придется освободить свои офисы. Кроме того, британский премьер больше не будет гостем на саммитах ЕС.
Что будет с британцами, которые годами живут в других странах ЕС?
Как считает организация British in Europe, во время «переходного периода» большинство британцев, живущих в других странах ЕС, столкнутся с трудностями: им станет сложнее учиться и работать.
Brexit может также повредить британско-европейским образовательным программам вроде Erasmus (программа по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза).
По крайней мере до начала 2021 года британцы могут свободно въезжать в ЕС по своим действующим паспортам без оформления визы.
Свою силу на территории ЕС до конца «переходного периода» не потеряют и водительские удостоверения граждан Великобритании, а также Европейская карта медицинского страхования (EHIC), которая дает льготный доступ к медицинским услугам в странах Евросоюза.
Депортируют ли граждан стран ЕС из Британии?
В переходный период для граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании, также ничего не изменится. Они по-прежнему смогут жить, работать, путешествовать и пользоваться социальными льготами в стране.
Однако чтобы остаться в Британии до 30 июня 2021 года, нужно будет заново оформить ходатайство о праве проживания (EU settlement scheme). К ходатайству нужно будет приложить доказательство своего права проживать в Британии — «номер национального страхования» или, например, договор об аренде жилья, подтверждающий, что заявитель поселился в Британии до 31 декабря 2020 года.
Те, кто живет в Британии больше 5 лет, получают постоянный статус жителя, а те, кто меньше —предварительный статус, который потом нужно будет поменять на постоянный.
Будут ли какие-то изменения для потенциальных иммигрантов в Британии?
После окончательного выхода в конце 2020 года правительство Бориса Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся уже всех иностранцев, не только из стран ЕС.
Джонсон хочет ввести единую для всех, так называемую «австралийскую» систему. Она предполагает введение шкалы с показателями возраста, уровня образования, трудового опыта. В зависимости от этого начисляются баллы, и те, кто набирает проходной балл, может претендовать на право жить и работать в Британии.
Также будут введены новые типы виз: для самых высококвалифицированным и самых низкоквалифицированным приезжим из ЕС. Например, талантливым ученым и сезонным рабочим.
Как Brexit отразится на торговле?
Британская и европейская стороны во время «переходного периода» заострят внимание на заключении нового торгового соглашения. Однако затягивание этого процесса увеличивает риски того, что он в итоге приведет к недостатку продуктов питания и лекарств на территории Соединенного Королевства.
Как отмечает аналитик издания REGNUM Александр Запольскис, Brexit, скорее всего, приведет к экономическому спаду. За время подготовки к выходу из ЕС Лондон уже потерял не менее 54% иностранного капитала. «В стране также ожидается резкий всплеск инфляции. Худшие прогнозы говорят о почти неизбежном риске глубокой девальвации фунта стерлингов, способной вызывать обвал всей британской финансовой системы», — отмечает эксперт.
Президент США Дональд Трамп поддерживает сторонников Brexit и обещает Британии «великолепный, небывалый» договор о свободной торговле. Но скептики предостерегают Британию, прогнозируя большие требования со стороны США.
Как Brexit отразится на России?
Экономисты из РАНХиГС и эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB проанализировали, как Brexit может отразиться на российской экономике и предполагают, что он больше всего повлияет на международные рынки и цены на нефть, которые могут начать снижаться. При таком развитии событий рубль начнет падать, а также ускорятся инфляция и рост дефицита бюджета.
Эксперты Sberbank CIB обозначили еще один риск для российской экономики: вызванное снижением курса евро и фунта сокращение резервов Центрального Банка.
Что касается санкций против России, то правительство Великобритании представило описание санкционного режима, который будет действовать после выхода страны из Евросоюза.
Регламент заменит действующее законодательство ЕС с «практически таким же эффектом», как утверждает британский кабмин. Зато теперь Британия сможет автономно менять, снимать или вводить новые санкции, не согласовывая их с ЕС.
Что будет с фунтом?
Результаты референдума в 2016 году обвалили британскую валюту более чем на 11% по отношению к доллару США и на 8% — по отношению к евро.
Сейчас, спустя 3,5 года за £1 также дают около $1,31, но всего €1,18.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заместитель начальника управления по расследованию резонансных дел главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин и экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов задержаны по делу о взятке в 25 млн рублей, передает Baza. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Кузина по обвинению во взятке в особо крупном размере. Фролов уже арестован. Как сообщает Baza, взятка могла […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- КПП между Россией и Китаем закрыли до весны / 30 января
- Политика: РФ требуется Конституция развития / 28 января
- Пургин: Отмена украинского языка в ДНР не вызовет негативных последствий / 2 декабря
- Минздрав предложил ввести звание «Народный врач России» / 22 января
- В Японии предсказали РФ бесснежные зимы / 26 января
- Названы имена пилотов разбившегося на Кубани Ми-28Н / 12 декабря
- В НАТО заявили о рекордном уровне активности российских подлодок у берегов Норвегии со времени окончания холодной войны / 16 декабря
- Начались совместные учения РФ и Сирии в Средиземном море / 17 декабря