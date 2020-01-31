Brexit. Что изменится после выхода Британии из ЕС

Сегодня Великобритания выходит из Европейского союза. Для обычного российского туриста, направляющегося в Великобританию, в этот день ничего не изменится, но последствия для международных отношений ожидаются знаковые.

Точное время Brexit — 31 января в 23:00 по Гринвичу (в Москве будет 2:00 субботы).

The Insider рассказывает, что изменится в жизнях людей, экономике и политике после того, как Британия перестанет быть частью ЕС.

Предпосылки

В 1973 году Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС) которые стали основой для будущего Европейского союза. Уже тогда, в 70-80-х, выхода из числа членов ЕЭС требовали британские левые. Однако, даже присоединившись в союзу, британцы сохранили за собой некоторые привилегии, а также собственную валюту и визовый режим. Кроме того, отношения с континентом все еще были натянутыми.

1 ноября 1993 года в результате Маастрихтского договора ЕЭС стало Европейским Союзом. Так организация, начинавшаяся как исключительно экономический союз, превратилась в политический союз.

В начале 1990-х годов была образована Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) — партия евроскептиков. В 2004 году на выборах в Европарламент она заняла третье место, в 2009 году — второе и первое место в 2014 году.

К 2010-м годам выход из ЕС стал главной политической целью британской консервативной оппозиции в целом — и националистов, и евроскептиков.

На фоне экономического кризиса 2011 года в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Это сильно повысило популярность Партии независимости в Англии.

Референдум

В 2015 года правительство консерваторов Великобритании, возглавляемое Дэвидом Камероном, внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Британии из ЕС. Вопрос звучал так: «Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза?». В законопроекте говорилось, что референдум должен состояться не позднее 31 декабря 2017 года.

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из ЕС. Итоги голосования различались в разных частях страны. Жители Шотландии и Северной Ирландии были в основном против выхода, а представители Англии (не считая Лондона) и Уэльса — за.

Brexit

По итогам референдума 2016 года Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Британии в составе ЕС, ушел в отставку, и ему на смену пришла Тереза Мэй. Стало ясно, что обратного пути нет, и 29 марта 2017 года правительство Великобритании запустило процедуру выхода из ЕС. Ожидалось, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.

Однако инициатива встретила мощное сопротивление, внутри парламента возникло жесткое противостояние, и дата выхода из ЕС несколько раз откладывалась. Палата общин проголосовала за законопроект о Brexit лишь с пятого раза.

В результате непрекращающихся разногласий в мае 2019 года Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста премьер-министра. Ее преемник Борис Джонсон также не смог получить никаких значительных уступок со стороны ЕС и был обязан просить руководство ЕС о дальнейшей отсрочке даты выхода.

На парламентских выборах в декабре 2019 года выступающие за Brexit консерваторы получили большинство мест.

19 декабря 2019 года Палата общин большинством голосов приняла во втором чтении Закон о выходе из Евросоюза, который гарантирует, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года.

Как это отразится на жизни британцев внутри Великобритании?

В ночь на 1 февраля стартует переходный период, который продлится до конца 2020 года и позволит пока оставить все как есть.

Однако формальные перемены станут сразу же заметны для чиновников. Из кабинетов в Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете вынесут британские флаги, а британским евродепутатам придется освободить свои офисы. Кроме того, британский премьер больше не будет гостем на саммитах ЕС.

Что будет с британцами, которые годами живут в других странах ЕС?

Как считает организация British in Europe, во время «переходного периода» большинство британцев, живущих в других странах ЕС, столкнутся с трудностями: им станет сложнее учиться и работать.

Brexit может также повредить британско-европейским образовательным программам вроде Erasmus (программа по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза).

По крайней мере до начала 2021 года британцы могут свободно въезжать в ЕС по своим действующим паспортам без оформления визы.

Свою силу на территории ЕС до конца «переходного периода» не потеряют и водительские удостоверения граждан Великобритании, а также Европейская карта медицинского страхования (EHIC), которая дает льготный доступ к медицинским услугам в странах Евросоюза.

Депортируют ли граждан стран ЕС из Британии?

В переходный период для граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании, также ничего не изменится. Они по-прежнему смогут жить, работать, путешествовать и пользоваться социальными льготами в стране.

Однако чтобы остаться в Британии до 30 июня 2021 года, нужно будет заново оформить ходатайство о праве проживания (EU settlement scheme). К ходатайству нужно будет приложить доказательство своего права проживать в Британии — «номер национального страхования» или, например, договор об аренде жилья, подтверждающий, что заявитель поселился в Британии до 31 декабря 2020 года.

Те, кто живет в Британии больше 5 лет, получают постоянный статус жителя, а те, кто меньше —предварительный статус, который потом нужно будет поменять на постоянный.

Будут ли какие-то изменения для потенциальных иммигрантов в Британии?

После окончательного выхода в конце 2020 года правительство Бориса Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся уже всех иностранцев, не только из стран ЕС.

Джонсон хочет ввести единую для всех, так называемую «австралийскую» систему. Она предполагает введение шкалы с показателями возраста, уровня образования, трудового опыта. В зависимости от этого начисляются баллы, и те, кто набирает проходной балл, может претендовать на право жить и работать в Британии.

Также будут введены новые типы виз: для самых высококвалифицированным и самых низкоквалифицированным приезжим из ЕС. Например, талантливым ученым и сезонным рабочим.

Как Brexit отразится на торговле?

Британская и европейская стороны во время «переходного периода» заострят внимание на заключении нового торгового соглашения. Однако затягивание этого процесса увеличивает риски того, что он в итоге приведет к недостатку продуктов питания и лекарств на территории Соединенного Королевства.

Как отмечает аналитик издания REGNUM Александр Запольскис, Brexit, скорее всего, приведет к экономическому спаду. За время подготовки к выходу из ЕС Лондон уже потерял не менее 54% иностранного капитала. «В стране также ожидается резкий всплеск инфляции. Худшие прогнозы говорят о почти неизбежном риске глубокой девальвации фунта стерлингов, способной вызывать обвал всей британской финансовой системы», — отмечает эксперт.

Президент США Дональд Трамп поддерживает сторонников Brexit и обещает Британии «великолепный, небывалый» договор о свободной торговле. Но скептики предостерегают Британию, прогнозируя большие требования со стороны США.

Как Brexit отразится на России?



Экономисты из РАНХиГС и эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB проанализировали, как Brexit может отразиться на российской экономике и предполагают, что он больше всего повлияет на международные рынки и цены на нефть, которые могут начать снижаться. При таком развитии событий рубль начнет падать, а также ускорятся инфляция и рост дефицита бюджета.

Эксперты Sberbank CIB обозначили еще один риск для российской экономики: вызванное снижением курса евро и фунта сокращение резервов Центрального Банка.

Что касается санкций против России, то правительство Великобритании представило описание санкционного режима, который будет действовать после выхода страны из Евросоюза.

Регламент заменит действующее законодательство ЕС с «практически таким же эффектом», как утверждает британский кабмин. Зато теперь Британия сможет автономно менять, снимать или вводить новые санкции, не согласовывая их с ЕС.

Что будет с фунтом?

Результаты референдума в 2016 году обвалили британскую валюту более чем на 11% по отношению к доллару США и на 8% — по отношению к евро.

Сейчас, спустя 3,5 года за £1 также дают около $1,31, но всего €1,18.

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