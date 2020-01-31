Авиастроительная компания Airbus выплатит $4 млрд по делу о взятках

Авиастроительная компания Airbus SE выплатит штраф в размере $4 млрд, чтобы урегулировать дело о взятках чиновникам из разных стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Урегулирование конфликта положит конец длившимся четыре года расследованиям. Airbus обвиняют в том, что он привлекал посредников, чтобы дать взятки чиновникам при выходе на новые рынки.

По версии следствия, концерт якобы давал взятки в 16 странах, среди которых – Япония, Россия, Китай и др. Таким образом компания хотела увеличить свою прибыль на €1,05 млрд.

Ранее, 28 января, Airbus договорился с властями Франции, Великобритании и США о прекращении расследования о взяточничестве и коррупции. Компания согласилась выплатить €2,1 млрд властям Франции, €983 млн — Великобритании и €530 млн — США.

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