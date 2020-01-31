Суд отклонил апелляцию на приговор троим фигурантам «московского дела»

Суд отклонил апелляцию на приговор троим фигурантам «московского дела»

31.01.2020, 17:57, Новости дня

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор троих фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Об этом сообщает «Дождь».

Напомним, ранее суд признал Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в том, что они повалили на землю росгвардцейца на акции протеста 27 июля (часть 1 статьи 318 УК).

Лесных также обвинили в том, что он пнул силовика, хотя на записи, представленной суду, видно, что он промахнулся. Александра Мыльникова приговорили к двум годам условно.



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