Суд отклонил апелляцию на приговор троим фигурантам «московского дела»

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор троих фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Об этом сообщает «Дождь».
Напомним, ранее суд признал Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в том, что они повалили на землю росгвардцейца на акции протеста 27 июля (часть 1 статьи 318 УК).
Лесных также обвинили в том, что он пнул силовика, хотя на записи, представленной суду, видно, что он промахнулся. Александра Мыльникова приговорили к двум годам условно.
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