Пашинян назвал совместную фотографию с Мишустиным «армянским словом «селфи»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уговорил главу правительства РФ Михаила Мишустина сделать селфи перед их первой двухсторонней встречей на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.
Перед началом переговоров Пашинян и Мишустин сделали официальные фото, после чего премьер Армении попросил также сделать селфи, информирует РИА «Новости».
«А по-армянски как селфи будет?», – поинтересовался Мишустин.
«Селфи? Да это армянское слово», – ответил ему Пашинян.
Мишустин согласился на совместное фото с Пашиняном, поинтересовавшись, как будет селфи по-армянски. "Это армянское слово", — под дружный смех ответил его визави. pic.twitter.com/GSoacwNOki
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 31, 2020
Ранее Мишустин отметил символичность своего первого зарубежного визита в Казахстан.
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