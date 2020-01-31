Роскосмос и Минобороны одобрили новую модификацию ракеты-носителя «Ангара»

Новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М» одобрили в Роскосмосе и Минобороны. Ракета с повышенной грузоподъемностью отвечает требованиям военного ведомства, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Роскосмос и министерство обороны РФ согласовали новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, над новой модификацией ракеты работают специалисты космического центра им. Хруничева и НПО «Энергомаш».
«Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками», – добавил собеседник агентства.
Ракета «Ангара-А5М» по сравнению с «Ангарой-А5» будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М, что позволит ей выводить на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту – 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что «Ангара-А5М» впервые должна стартовать с космодрома Восточный» в 2025 году.
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