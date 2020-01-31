CBS News — глава Госдепа пообещал Украине «непоколебимую» поддержку

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину и требовать от РФ прекращения «попыток аннексировать» Крым, пишет CBS News. Как отмечает сайт, визит главы Госдепа состоялся на фоне импичмента президента Трампа, причём этот импичмент напрямую связан с Зеленским и помощью Киеву.



Reuters

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имеет самое непосредственное отношение к «историческому» суду над Дональдом Трампом в рамках импичмента, пишет CBS News.

Американский новостной сайт отмечает, что это первая поездка Помпео на Украину в качестве главного дипломата США. Визит был запланирован на начало января, но был отложен из-за «напряжённости» на Ближнем Востоке, говорится в статье.

На пресс-конференции с Зеленским Помпео заявил: «Соединённые Штаты понимают, что Украина — важная страна». Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев, в том числе предоставляет финансовую помощь, которую Трамп на краткое время приостанавливал. Помпео повторил, что Америка не прекратит требовать от РФ отказаться от «попыток аннексировать» Крымский полуостров.

«Сегодня я здесь с ясным посланием: Соединённые Штаты видят, что украинская борьба за свободу, демократию и процветание — это доблестная борьба. Наша решимость поддерживать её не поколеблется», — приводит CBS News слова госсекретаря.

Помпео не раз похвалил «развивающиеся» отношения между США и Украиной, говоря о роли «союзника» в противостоянии «зловредным посягательствам РФ в регионе и вообще в Европе», пишет сайт.

Глава Госдепа категорически отрицал утверждения о том, что президент Трамп увязывал встречу с Зеленским в Белом доме с объявлением о расследовании в отношении Байдена. Помпео похвалил усилия украинского лидера по борьбе с коррупцией, заявив, что это позволит двум странам углубить экономическое партнёрство.

На пресс-конференции по итогам встречи было «неясно», обсуждали ли Помпео и Зеленский Байдена, говорится в статье. «Я не хочу говорить о конкретных лицах. Это того не стоит», — заявлял Помпео перед визитом в Киев.

Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что 2020-й станет годом усиления сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, и отметил, что его правительство работает над сделкой по покупке локомотивов у американской компании. Президент Украины выразил надежду на «послабление» американских пошлин на импорт стали, говорится в статье.

Как пишет CBS News, перед вылетом в Киев Помпео заявлял, что речь пойдёт «о том, как мы можем продолжать поддерживать украинский народ перед лицом агрессивных действий, предпринимаемых Россией в последние несколько лет».

Новостной сайт напоминает, что конгресс США обвиняет президента Трампа в приостановке военной помощи Киеву на сумму около $400 миллионов и в отказе встретиться с Зеленским в Белом доме, если тот не объявит о расследовании в отношении Байдена.

«Американская финансовая и военная помощь имеет решающее значение для Киева, вот почему Украина изо всех сил избегает вовлечённости в (предвыборную. — ИноТВ) кампанию в США, пытаясь сохранить поддержку обеих крупнейших партий Америки», — говорится в статье.

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