Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто

Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто

31.01.2020, 17:42, Разное

В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Потом, когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына.

Злоумышленница забыла, что в салоне есть видеорегистратор, направленный на водителя. Теперь Следственный комитет России изучает этот случай, передает телеграм-канал «Hue». 



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