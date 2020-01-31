Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификациях улик по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова и незаконном приобретении и хранении наркотиков, – Романа Феофанова, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, сообщила 30 января «Русская служба Би-би-си».
Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы майор Ляховец – самый высокопоставленный из пяти обвиняемых. Именно его следователи считают организатором незаконного задержания специального корреспондента «Медузы».
29 января Следственный комитет России сообщил о задержании пяти бывших сотрудников УВД.
По версии следствия, с «целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности» полицейские подложили наркотики в его рюкзак и квартиру. «При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились, и перевозились», – добавили в ведомстве.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что бывшим правоохранителя предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Четверо арестованных не признали своей вины, один признал частично – в части применения силы к Голунову.
Голунова задержали 6 июня 2019 года, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.
Задержание корреспондента «Медузы» вызвало протесты журналистов в России.
12 июня в Москве прошла несанкционированная массовая манифестация против самоуправства силовиков, были задержаны более 400 ее участников.
11 июня уголовное дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
13 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов МВД, связанных с делом Голунова.
11 декабря Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы. Кроме того, в заявлении Голунов указал, что его били сотрудники полиции. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил «РБК», что дело открыли накануне большой пресс-конференции Путина в середине декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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