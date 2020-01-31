Загороднюк обсудил с Помпео ООС и оборонную реформу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк 31 января в Киеве встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Загороднюк побрагодарил Помпео за помощь, которую США оказывают в реформировании Минобороны Украины, а также – за финансовую помощь в оборонной сфере.

«Также участники встречи обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе. Украинская сторона проинформировала американских коллег о ходе операции Объединенных сил на востоке Украины. Во время диалога также было дана оценка дестабилизирующим действиям Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе и дальнейшей милитаризации Крымского полуострова страной-агрессором», — сообщила пресс-служба.

Загороднюк отметил, что несмотря на вызовы, в Вооруженных силах Украины продолжаются реформы для достижения соответствия критериям НАТО. Украинский министр проинформировал американскую сторону об оборонной реформе.

Помпео прибыл в Киев 30 января с официальным визитом. 31 января он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие и слова поддержки всем, кого затронул коронавирус. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления больным, сообщила пресс-служба Кремля. «В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике Владимир Путин направил Председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки […]