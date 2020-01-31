Наука: Коронавирус, паника и нелепые поступки. Последние новости эпидемии

Эпидемия идёт своим чередом, а реакция местного и международного сообщества — своим. Как реагируют страны на вирус, как посчитать показатель смертности и как он выглядит на фоне смертности от другого коронавируса, ТОРС, читайте далее.

Заболевшего увозят из дома в больницу. Китай.

Всего на 30 января насчитывалось 7711 подтверждённых случаев заболевания в Китае, а по всему миру — 7894. Число погибших от вируса сейчас составляет 170 человек. 82.000 человек находятся на обследовании. В Китае случаи болезни уже зафиксированы во всех провинциях — в том числе в Тибете. Среди других стран, в которых недавно был обнаружен вирус, например, Финляндия. А в Тайване, Вьетнаме и Японии появились первые заболевшие, которые со времени начала вспышки болезни не были в Китае. Тем не менее, за границей КНР пока никто от вируса не умер.

ВОЗ приняла решение о созыве ещё одного экстренного заседания Комитета по чрезвычайной ситуации, чтобы оценить повторно, заслуживает ли положение статуса глобальной чрезвычайной ситуации.

В Китае инфекция напомнила гражданам о ТОРС, коронавирусной инфекции, которая распространялась в стране с ноября по июль 2002—2003 годов. Можно попробовать сравнить две эпидемии. По скорости распространения 2019-nCoV выигрывает: менее чем за два месяца число заразившихся им составило 75 % от всего количества переболевших ТОРС за 9 месяцев той эпидемии. Но это может быть не из-за свойств вируса, а из-за того, что сейчас, в сравнении с 2000-ми, значительно повысилась мобильность населения. Если говорить о показателе смертности, то для ТОРС он был значительно выше, чем для 2019-nCoV, и составлял 9,6 %. Для текущего вируса показатель смертности пока составляет порядка 2,1 %. Что в этих двух вспышках похожего — их влияние на экономику. Как и в 2000-е, после начала эпидемии акции китайских компаний на бирже начали падать.

Заболевший в больнице в Ухане.

В мире растёт паника, но из-за неграмотности люди предпринимают довольно нелепые шаги. Например, в поисковике Google появилось значительное количество запросов corona beer virus — «вирус пива Corona». Большинство таких запросов — из Северной Америки. В США, по сообщению The New York Times, люди массово скупают медицинские маски, вплоть до того, что во многих аптеках, и даже на складах, их больше не найти.

Австралия рассматривает предложение эвакуировать 600 своих граждан из эпицентра распространения вируса, города Ухань, но не напрямую домой. Для них будет создан специальный карантинный остров — о. Рождества. Другие страны тоже планируют эвакуировать своих граждан из провинции Хубэй.

Некоторые авиакомпании из США, Великобритании, Малайзии и других стран отменили рейсы в Китай, а Грузия и Казахстан решили остановить авиасообщение с Китаем.

Из любопытного — профессор Чжан Вэньхун (кит. упр. 张文宏), руководитель отделения инфекционных заболеваний в больнице Хуашань (кит. упр. 华山医院) при Фуданьском университете (кит. упр. 复旦大学) в Шанхае и руководитель Шанхайской группы экспертов по борьбе с коронавирусом, в интервью рассказал, что отправляет на борьбу с вирусом преимущественно членов Коммунистической партии. «Разве коммунисты, когда давали клятву, не говорили, что ставят интересы народа превыше всего?» — сказал он. Это стало популярным предметом обсуждения в китайском интернете.

Тем временем, в России не зарегистрировано случаев заболевания 2019-nCoV. Дальневосточные пограничные пункты России, изначально закрытые на время Китайского нового года, будут оставаться закрытыми — такое решение приняли власти России. Федеральная пассажирская компания решила возвращать деньги за неиспользованные билеты в Китай. Для студентов российских вузов из Китая каникулы будут продлены до 1 марта.

В русскоязычном фейсбуке же юзеры продолжают выводить разного рода формулы показателя смертности и летальность вируса. Напоминаем, показатель смертности (death rate) от болезни рассчитывается как отношение умерших к заболевшим. То есть, 170 / 7890 * 100 = ~2,15. А летальность — это отношение умерших к числу переболевших, то есть, суммарно умерших и выздоровевших, и посчитать её можно будет только, когда эпидемия закончится.

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Последнее: Эпидемия идёт своим чередом, а реакция местного и международного сообщества — своим. Как реагируют страны на вирус, как посчитать показатель смертности и как он выглядит на фоне смертности от другого коронавируса, ТОРС, читайте далее. Заболевшего увозят из дома в больницу. Китай.Всего на 30 января насчитывалось 7711 подтверждённых случаев заболевания в Китае, а по всему миру […]