В Германии выявлен первый случай заражения ребенка коронавирусом

В Баварии выявлен еще один случай заражения вирусом 2019-nCoV. По данным регионального минздрава, это первый случай в ФРГ, когда опасной пневмонией заболел ребенок.
Ведомство сообщает, что накануне вечером коронавирус был выявлен у отца заболевшего, проживающего в баварском районе Траунштайн. При этом возраст ребенка не уточняется, передает ТАСС.
Всего в Германии новым коронавирусом инфицированы шесть человек – все в Баварии. При этом пятеро взрослых работают в одной компании – Webasto, которая производит автокомплектующие.
Сейчас врачи проверяют более 100 человек, которые могли контактировать с инфицированными. Также в Германии ожидают свыше 100 граждан, который будут эвакуированы из Китая.
Ранее сообщалось, что первым носителем 2019-nCoV из Китая в Германии стал 33-летний мужчина, который несколько недель назад общался с жительницей Китая, посещавшей центральный офис компании. Позже вирус обнаружили и у других сотрудников Webasto.
Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
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