Эксперт назвал главную причину обрушения крыши СКК в Петербурге

Специалисты, отвечавшие за демонтаж крыши обрушившегося СКК «Петербургский», решили сэкономить на расчетах и из-за этого не усилили некоторые элементы для защиты от обрушения, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям, доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий.

В пятницу, 31 января, во время демонтажа рухнула крыша спортивно-концертного комплекса, а вслед за ней и все здание. Перед рабочими стояла задача прежде всего срезать 112 вант прогнившей крыши – снос основной конструкции должен был пройти позднее. По предварительным данным, один из рабочих погиб. Улицкий входил в группу экспертов, ранее сделавших заключение об аварийном состоянии крыши здания.

«Я консультировал, они обращались ко мне. Я им говорил, что состояние этих креплений меня настораживает. Объяснял, что есть профессиональные требования к любым видам работ, есть закон о безопасности зданий и сооружений, нужно просто выполнять закон. Но меня не слушали, говорили, что преувеличиваю», – рассказывает Улицкий.

Чтобы разбирать это здание, необходимо было провести полное обследование всего купола крыши, сделать расчет, который позволит дать рекомендации по разборке (учитываются места, ослабленные при длительной эксплуатации здания), объясняет эксперт. Из-за проржавевших элементов крыши здание нужно было для начала усилить, либо осуществлять разборку специальными методами, безопасными для окружающих, а не просто срезать ванты один за другим.

«То, что я видел, это большая коррозия на 80% на элементах крепления. Чтобы начать там работы, можно было заменить штыри. То есть сначала нужно было укрепить конструкцию, а потом уже рушить, либо, возможно, выполнить расчет, и все безопасно взорвать, мгновенно убрать», – говорит Улицкий.

Профессор уточняет, что в данном проекте сильно сэкономили на привлечении грамотных специалистов, которые могли бы обследовать, провести профессиональные расчеты и дать рекомендации по разборке, обеспечив безопасность конструкции в целом и рядом находящихся сооружений в частности.

В середине января власти Санкт-Петербурга заключили концессионное соглашение с компанией «СКА Арена» о масштабной реконструкции СКК. Планируется, что на месте комплекса, от которого не останется большей части даже несущих конструкций, возведут один из крупнейших в мире ледовых дворцов – он будет рассчитан на 23 тысячи мест и, по данным СМИ, обойдется примерно в 25 млрд рублей. Строительство должно завершиться весной 2023 года.

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