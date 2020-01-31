Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

31.01.2020, 17:31, Новости дня

В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами.

 

Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета.

В настоящее время налетчики разыскиваются полицейскими. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Вести



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Последнее: В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами.   Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета. […]

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