Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами.
Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета.
В настоящее время налетчики разыскиваются полицейскими. В результате инцидента никто не пострадал.
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Последнее: В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами. Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета. […]
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