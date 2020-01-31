Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

31.01.2020, 17:31, Новости дня

Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона. Кроме того, 29-летний нападающий определился с игровым номером, под которым он будет выступать за испанскую команду.

На подписании соглашения присутствовал президент "Сельты" Карлос Моуриньо. Как сообщает официальный сайт клуба, Смолов взял себе девятый номер.

Напомним, что российский форвард будет играть за испанскую команду на правах аренды. По окончании сезона "Сельта" сможет выкупить контракт новичка. Правда, пока стороны не пришли к компромиссу по поводу суммы выкупа.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами.   Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика