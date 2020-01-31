«Укрзалізниця» временно закрыла онлайн-продажу билетов по студенческому

«Укрзалізниця» предупредила о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы. Об этом сообщила 31 января пресс-служба «Укрзалізниці» в Facebook.

Услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17.00 31 января по 15.00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.

Как объяснили в «Укрзалізниці», ограничения связаны с проведением технических работ в реестре Минобразования.

Увага! Через проведення технічних робіт у реєстрі Міносвіти 🛠буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі… Posted by Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia on Reede, 31. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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