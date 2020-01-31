Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв

Под завалами в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" обнаружено тело погибшего рабочего, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на начальника городского управления МЧС РФ.
Мужчина погиб в ходе работ по разбору конструкций СКК – вместе с коллегами он занимался демонтажем мембраны кровли. В тот момент, когда он срезал одну из 112 вант и произошло обрушение. Момент ЧП попал на видео.
Рабочий, находившийся на крыше, не успел заскочить в люльку, где находился его напарник.
По предварительным оценкам, площадь обрушения составила около 80 процентов кровли и конструкций.
В Следственном комитете уже начали доследственную проверку по факту произошедшего, на месте инцидента работают специалисты ведомства.
На месте СКК "Петербургский" планируется возвести ледовую арену, которая должна быть введена в эксплуатацию в Чемпионату мира по хоккею 2023 года.
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