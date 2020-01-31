В Петербурге найдено тело рабочего, последние секунды жизни которого попали на видео

При разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге обнаружено тело рабочего, сообщил глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.
«Обнаружено тело. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, нет», приводит его слова ТАСС.
Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку. Трагические кадры попали на видео.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: При разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге обнаружено тело рабочего, сообщил глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин. «Обнаружено тело. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, нет», приводит его слова ТАСС. Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Набсоветы призваны гарантировать развитие компаний при очередной смене власти – глава набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздий / 31 января
- Монахова: В законе об украинском языке есть моменты, нуждающиеся в конкретизации. Но не бойтесь написать стихотворение с суржиком / 17 декабря
- На российскую ракету поставят улучшенную версию поставляемого в США двигателя / 9 декабря
- Финнов «шокировала» подготовка юных хоккеистов в России / 2 декабря
- Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына / 7 января
- «В интересах Минюста сократить скорость автомобилей вообще нуля» — автоэксперт о повышении штрафов за нарушения ПДД в 6 раз / 31 января
- Летящий в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности / 24 января
- Лавров назвал цель санкций против «Северного потока – 2» / 27 декабря