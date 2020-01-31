В Петербурге найдено тело рабочего, последние секунды жизни которого попали на видео

В Петербурге найдено тело рабочего, последние секунды жизни которого попали на видео

31.01.2020, 17:26, Новости дня

При разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге обнаружено тело рабочего, сообщил глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

«Обнаружено тело. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, нет», приводит его слова ТАСС.

Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку. Трагические кадры попали на видео.



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Последнее: При разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге обнаружено тело рабочего, сообщил глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин. «Обнаружено тело. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, нет», приводит его слова ТАСС. Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку. […]

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