В Омской области мужчина катал по улицам на санках труп собутыльника

В Омской области безобидное застолье обернулось убийством. Двое односельчан напились, в какой-то момент началась пьяная драка, один ударил другого топором плашмя. Оскорбленный парень вернулся домой, взял свой топор, предупредил жену о том, что накажет уже бывшего друга и пошел к нему с возмездием.

Расправившись с обидчиком, убийца положил труп на санки, чтобы отвезти его на окраину. По пути он встретил жену и ее подругу. Женщины сперва не поверили, что это труп, но потом все стало ясно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал «Hue».

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Последнее: В Омской области безобидное застолье обернулось убийством. Двое односельчан напились, в какой-то момент началась пьяная драка, один ударил другого топором плашмя. Оскорбленный парень вернулся домой, взял свой топор, предупредил жену о том, что накажет уже бывшего друга и пошел к нему с возмездием. Расправившись с обидчиком, убийца положил труп на санки, чтобы отвезти его на […]