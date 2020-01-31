В Москве бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

У членов экипажа рейса, прилетевшего в пятницу в Москву из Китая, заподозрили коронавирус.

«Несколько членов кабинного экипажа в пятницу после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса. Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов», – сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Отмечается, что до этого случая с подозрением на коронавирус уже был госпитализирован один пилот, прилетевший в Москву из Китая.

Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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