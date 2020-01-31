Зеленский надеется на скорейшую экстрадицию Левина в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на скорейшую экстрадицию в Украину фигуранта дела об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 31 января, сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил болгарских правоохранителей за задержание Левина и «выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину».

Зеленский поблагодарил Борисова за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнание незаконной аннексии Крыма.

«[Президент Украины] высоко оценил оздоровление в Болгарии в рамках трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

Также президент Украины и премьер Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество стран.

«Отдельно была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, объемы которого в 2019 году впервые за последнее десятилетие прогнозируемо превысят $1 млрд. Его дальнейшей активизации будет способствовать проведение очередного заседания Совместной украинской-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества также в области транспорта и туризма», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны заверили друг друга, что будут способствовать развитию нацменьшинств.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Левина арестовали на 40 дней. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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