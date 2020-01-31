Риск заболеть сезонным штаммом гриппа зависит от предыдущего опыта человека

Риск заболеть сезонным штаммом гриппа зависит от предыдущего опыта человека

31.01.2020, 17:11, Разное

Почему одни люди заболевают гриппом, а другие нет – вопрос сложный. Существует теория, что первый тип вируса гриппа, с которым мы сталкиваемся в раннем детстве, определяет нашу способность бороться с ним до конца жизни. Новое исследования подтверждает эту теорию

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Ученые из университета МакМастера и университета Монреаля собрали и проанализировали данные по заболеваемости гриппом за зиму 2018-2019 года.  Этот сезон был весьма необычным с точки зрения эпидемиологической обстановки, так как население в равной степени «выкашивало» сразу два штамма гриппа — H1N1 и H3N2 (обычно доминирует только один штамм). Исследователи обнаружили удивительную закономерность: люди, которые родились в год, когда H1N1 был доминирующим, имели гораздо более низкую к нему восприимчивость, и заболевали в основном другим штаммом — H3N2. Этот феномен получил название «антигенный импринтинг». Понимание того, как ранний опыт делает наш организм более защищенным или восприимчивым, имеет важное значение с точки зрения прогнозирования рисков для разных слоев населения в период эпидемии гриппа.



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Последнее: Почему одни люди заболевают гриппом, а другие нет – вопрос сложный. Существует теория, что первый тип вируса гриппа, с которым мы сталкиваемся в раннем детстве, определяет нашу способность бороться с ним до конца жизни. Новое исследования подтверждает эту теорию Tweet Ученые из университета МакМастера и университета Монреаля собрали и проанализировали данные по заболеваемости гриппом за […]

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