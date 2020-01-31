Мишустин встретился с Румасом, Пашиняном и Кику

Новый российский премьер Михаил Мишустин в Алма-Ате провел несколько встреч со своими коллегами из стран СНГ. С главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом он обсудил вопросы раскрытия потенциала Союзного государства.

Встреча Румаса и Мушистина проходила с глазу на глаз, без участия других членов делегаций, отмечает ТАСС. 8 декабря 2019 года договоры о создании Союзного государства исполнилось 20 лет.

"Максимальная гармонизация законодательств двух стран позволит нам создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии", — подчеркнул Мишустин.

Румас отметил, что российские партнеры в Минске готовы к активному сотрудничеству по многим вопросам. Премьер Белоруссии анонсировал проведение в ближайшее время в Москве переговоров на уровне глав правительств. На них будут обсуждаться и поставки энергоносителей.

Искать новые области для кооперации, призвал российский премьер-министр Мишустин своего армянского коллегу Николу Пашиняна. Он отметил, что Москву и Ереван связывают партнерские, союзнические отношения, РФ и Армения вместе работают в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере.

Российская доля во внешней торговле Армении превышает 26 процентов. В Армении работают 2200 российских предприятий, а треть всех совместных предприятий в Армении приходится на бизнес с российским участием.

При этом товарооборот устойчиво растет: 11% роста до 2 миллиардов долларов в 2018 году и еще рост в 18% в январе-ноябре 2019 года.

"Это хорошо, нужно закрепить эту позитивную тенденцию, искать новые области для кооперации", — отметил Мишустин.

Михаил Мишустин подчеркнул на встрече с премьером Молдавии Ионом Кику, что Москва заинтересована в расширении партнерства с Кишиневом. Кику был в Москве в ноябре 2019 года. Тогда РФ приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдавией, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции.

Двусторонний товарооборот за январь-ноябрь 2019 года между странами вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Товарооборот вырос почти до полутора миллиардов долларов. Кстати, Мишустин и Кику впервые принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мишустин был назначен российским премьером только в январе 2020 года, а Молдавия имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Источник: Вести

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