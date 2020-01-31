«Это было страшное время». Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики

27-летняя американская певица Деми Ловато, которая впервые после передозировки выступила на «Грэмми-2020» с песней Anyone, рассказала в интервью Radio Andy, что могла не вернуться на сцену. Запись разговора опубликовали на YouTube-канале Ловато.

«Эта песня олицетворяет период в моей жизни, в котором все полетело к черту. Она отражает все, через что я прошла, уязвимость. У меня еще никогда не было момента, чтобы я села за пианино и вывернула душу наизнанку. Я думала, смогу ли я когда-нибудь вернуться? Я все еще была в больнице. Я не знала. Хорошо, что это произошло на «Грэмми», хорошо, что с этой песней. Безусловно, я думала, что могу и не вернуться в музыку. Это было страшное время», – призналась она.

Ловато спела песню со второй попытки.

«Думаю, я просто перенервничала. Я посмотрела на первый ряд и увидела свою маму и сестер. Думаю, поэтому меня захлестнули эмоции. И еще я вспомнила себя на больничной койке, слушая эту песню в маленьком динамике», – рассказала Ловато.

Она добавила, что ее песня о человеческой стойкости.

«Я хочу показать людям, что можно вынести все что угодно», – отметила певица.

ВИДЕОВидео: lovatoslave / YouTube

еми Ловато летом 2018 года госпитализировали с передозировкой наркотиками. Она проходила длительную реабилитацию.

Певица была судьей американского шоу The X-Factor. В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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