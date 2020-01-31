Вагон электрички разорвало на Казанском направлении МЖД

Вагон электрички разорвало на Казанском направлении МЖД

31.01.2020, 17:06, Новости дня

На Казанском направлении Московской железной дороги разорвало пополам электричку. ЧП обошлось без последствий для графика движения поездов, поскольку произошло в депо Куровская.

 

По сообщениям очевидцев, описанные события произошли в первой половине дня 31 января, никто не пострадал.

"Маневровые машинисты там накосячили со стрелками, но они сами удивились, как так могло разорвать вагон, обычно сцепка рвётся или поглощающий аппарат", — отметил бывший сотрудник депо.

Линия разлома прошла близ одного из выходов. На кадрах с места видны рваные края металла и зияющую пустоту на месте, где должен был быть пол.

Источник: Вести



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