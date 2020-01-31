Коронавирус в Забайкалье: школы закрыли, массовые мероприятия ограничат

Коронавирус в Забайкалье: школы закрыли, массовые мероприятия ограничат

31.01.2020, 17:06, Новости дня

В Забайкальском крае России, где обнаружены первые заболевшие новым типом коронавируса, принято решение отменить занятия в школах, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

"Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся. Вопрос по массовым мероприятиям — они будут ограничены. Жесткий контроль в местах скопления людей. Все меры, которые мы можем принять, мы должны осуществить", — сообщил ТАСС заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.

Ранее на российско-китайской границе до 1 марта были закрыты контрольно-пропускные пункты для предотвращения проникновения коронавируса через кордон.

"Я думаю, что на сегодняшний день достаточно мер для предотвращения распространения коронавируса", — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань, где проживают более 11 миллионов человек, началась в конце декабря 2019 годы. Выяснилось, что вызывает заболевание новый тип коронавируса 2019-nCoV.

На данный момент в число заболевших им в Китае составляет 9720 человек, 213 скончались. В связи с быстрым распространением заболевания за пределы Поднебесной Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию мирового значения.

Чтобы не допустить распространение заболеваний на территории России, уже разработан национальный план мер, заявил вице-премьер Татьяна Голикова.

Источник: Вести



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