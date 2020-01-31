Чиновники пытались завладеть элитными землями под Киевом, общей стоимостью 930 млн грн – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью 930 млн грн, которые находятся в элитном районе под Киевом. Об этом 30 января проинформировала пресс-служба СБУ.

По версии правоохранителей, руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели с государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.

«Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения «озеро Конча» и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения», – заявили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Печерским районным судом в городе Киеве наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн грн, что не позволило злоумышленникам перепродать их. Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность», – рассказали в ведомстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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