Зеленский неприятно поразил Горбачева

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными словами лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Как передает РИА Новости, Горбачев считает, что такие заявления оскорбляют память солдат и офицеров Красной армии, погибших ради победы над фашизмом.

Бывший руководитель Советского Союза отметил, что накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное всем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от коричневой чумы ХХ века.

28 января 2020 года Зеленский в ходе своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны​​​. Он сообщил, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". Говоря же об освобождении концлагеря Освенцим/Аушвиц Зеленский рассказал только об участвовавших в операции украинцах, избегая упоминания СССР и Красной армии в целом.

Источник: Вести

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