Всероссийский боксерский форум открылся в Калининграде

В пятницу в Калининграде начал работу второй Всероссийский боксерский форум. Более 500 делегатов из всех российских регионов, представители зарубежных спортивных федераций, олимпийские чемпионы и призеры международных состязаний начали обсуждение вопросов работы Федерации и планов на олимпийский год.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что каждый руководитель региональной федерации должен знать историю и руководствоваться этим в своей работе. Об этом он сообщил в своем приветственном слове на открытии второго Всероссийского боксерского форума, информирует пресс-служба Федерации бокса России.

Кремлев обозначил основные направления работы Федерации в этом году, особенно выделив уважение к традициям боксерского сообщества, к ветеранам и к истории. «Необходимо ездить под залам бокса, общаться с тренерами и со спортсменами. Надо больше внимания уделять общению со СМИ, работе в соцсетях. Мы внимательно следим за тем, как региональные руководители работают и взаимодействуют с министерствами спорта», – подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко приветствовала участников форума и поблагодарила руководство Федерации бокса РФ за идею форума и ее замечательное воплощение.

Кремлев также сообщил, что в Калиниграде будет построен Центр прогресса бокса, и не имеющая аналогов школа бокса, уже начато проектирование. «Наша задача – развивать бокс в регионах. И сейчас мы выбрали Калининград для проведения масштабного Всероссийского боксерского форума. Сейчас в этом регионе заговорят о боксе. Нужно, чтобы и другие федерации в других видах спорта следовали этому примеру. У нас есть программа по развитию бокса в Калининградской области, мы хотим, чтобы в этом регионе был построен Центр прогресса бокса, который назовем именем либо заслуженного тренера, либо спортсмена», – сказал Кремлев.

Форум завершится турниром шоу «Лига ставок профессиональный бокс РФ – Польша».

В главном поединке вечера в Калининграде житель России Сергей Воробьев (9-0, 6 КО) оспорит титул WBO International в полусреднем весе с украинцем Кареном Чухаджяном (15-1, 7 КО). Также свои бои проведут калининградцы Владимир Иванов и Сергей Горохов, бронзовый призер Олимпиады-2016 из Узбекистана Рустам Тулаганов, чемпион РФ в первом полусреднем весе Георгий Челохсаев, а бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин и вовсе дебютирует на профессиональном ринге.

В ноябре в Москве в 11-й раз прошел Форум боевых искусств «Битва чемпионов».

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