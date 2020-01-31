Заболевших коронавирусом в РФ изолировали

Роспотребнадзор заявил, что заболевшие коронавирусом в РФ помещены в отделения инфекционных стационаров, а лица из их близкого контакта госпитализированы.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. В школа Забайкалья после этого отменили уроки.

При этом Роспотребнадзор отмечал, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





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