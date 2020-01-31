Гендиректор IBM Джинни Рометти покидает свой пост

Генеральный директор американской компании IBM Верджиния (Джинни) Рометти покидает свой пост. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте корпорации.
В статусе гендиректора Рометти проработала 8 лет. Ее преемником становится Арвинд Кришна — старший вице-президент IBM по облачному и когнитивному ПО. Он приступит к исполнению новых обязанностей 6 апреля, когда Рометти официально уйдет в отставку.
Президентом IBM станет Джим Уайтхерст, гендиректор разработчика облачного ПО Red Hat. Структура руководства с раздельными должностями генерального директора и президента создана впервые в истории IBM.
Джинни Рометти останется председателем совета директоров IBM до конца 2020 года. После этого она уйдет из компании, в которой проработала почти 40 лет.
Рометти считается одной из наиболее выдающихся женщин-гендиректоров в сфере IТ-сервисов и консалтинговых услуг, где большинство руководящих должностей занимают мужчины.
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